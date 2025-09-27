پخش زنده
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی گفت: تقویت و رونق گردشگری، نیازمند همافزایی دولت، مجلس و سرمایهگذاران است و بدون حضور فعال بخش خصوصی، دستیابی به اهداف راهبردی این صنعت امکانپذیر نخواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن فتحی امروز در آیین گرامیداشت و افتتاحیه هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری ، با بیان اهمیت راهبردی گردشگری در اقتصاد ملی و تعاملات بینالمللی گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده و نیاز کشور به توسعه پایدار، تقویت صنعت گردشگری ضرورتی اجتنابناپذیر است و این هدف بزرگ، بدون حضور و مشارکت جدی بخش خصوصی محقق نخواهد شد.
وی با اشاره به رویکرد قانونگذاری در این حوزه افزود: برای نخستینبار در برنامه توسعه کشور، احکامی مشخص در حوزه گردشگری و صنایعدستی گنجانده شده است که میتواند مسیر حرکت بهسوی اهداف کلان را هموار کند. مجلس شورای اسلامی نیز در جایگاه نظارتی خود، همراه و پشتیبان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خواهد بود.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان ارکان حاکمیت و فعالان بازار گردشگری گفت: امروز بیش از ۹۰ درصد فعالیتهای اجرایی حوزه گردشگری توسط بخش خصوصی انجام میشود. بر همین اساس، دولت و مجلس وظیفه دارند با تدوین برنامههای جامع و سیاستهای حمایتی، زمینه شکوفایی و ارتقای جایگاه فعالان این صنعت را فراهم آورند.
رئیس فراکسیون گردشگری مجلس در ادامه با تجلیل از کارنامه مدیریتی سیدرضا صالحیامیری افزود: با توجه به سوابق ارزشمند وی در حوزه مدیریت کلان، امید میرود موانع موجود بر سر راه صنعت گردشگری برطرف و چشمانداز روشنتری برای آینده این حوزه ترسیم شود.
فتحی با اشاره به گنجینه بیبدیل میراثفرهنگی و جاذبههای گردشگری ایران تأکید کرد: ایران سرزمین ظرفیتهای کمنظیر در عرصه گردشگری است. هر یک از این جاذبهها میتواند بهعنوان مزیتی رقابتی در جذب گردشگران داخلی و خارجی ایفای نقش کند. از اینرو حمایت همهجانبه از فعالان و سرمایهگذاران این عرصه، ضرورتی راهبردی است که مجلس و دولت باید در تحقق آن همپیمان باشند.
آیین گرامیداشت و افتتاحیه هفته گردشگری و روز جهانی گردشگری امروز عصر با حضور سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، سیدحمید پورمحمدی معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه، سفیر عربستان و جمعی از مقامات و شخصیتهای داخلی و خارجی در سالن همایشهای هتل هما تهران برگزار شد.