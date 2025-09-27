پخش زنده
آبگیری سد نرماب پس از تملک کامال اراضی همه ساکنان روستای جنگلده بالا؛ اولویت با خواستههای مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ با وجود برنامهریزی قبلی برای آغاز آبگیری سد نرماب در مهرماه، این فرآیند با توجه به درخواستهای مردمی و ضرورت بررسی دقیقتر برخی ملاحظات محلی، با تأخیر انجام خواهد شد.
استاندار گلستان، با اشاره به تامین منابع مالی برای جابجایی ساکنان روستاهای کاسه سد در ماههای اخیر، گفت: توسعه زیرساختی بدون همراهی مردم معنا ندارد و ما به خواستهها و دغدغههای مردم منطقه مبنی بر تملک کامل اراضی همه ساکنان روستای جنگلده بالا احترام میگذاریم و هر تصمیمی را با نگاه به منافع بلندمدت استان اتخاذ میکنیم.
علیاصغر طهماسبی، با تأکید بر اینکه هیچ مانع فنی برای آغاز آبگیری سد نرماب وجود ندارد، افزود: تأخیر در آبگیری سد بر اساس مطالبه مردمی، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد فضای مناسبتر صورت گرفته است.
استاندار گفت: همچنین فردی به عنوان مسئول ویژه پیگیری امور مامور شده تا دغدغههای مردم بهصورت جدی و مستمر دنبال و روند آبگیری سد آغاز شود.