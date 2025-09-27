پخش زنده
با موفقیت رسیدن دومین قطار کمکهای بشردوستانه ترکیه به افغانستان از مسیر ریلی ایران، افقهای تازهای برای ترانزیت ریلی میان شرق و غرب، با محوریت ایران، گشوده شد. این رویداد، فراتر از یک جابهجایی بار، نشانهای از پتانسیل عظیم کریدورهای ریلی منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در یک رویداد مهم منطقهای، دومین قطار حامل کمکهای بشردوستانه کشور ترکیه، با عبور از خاک جمهوری اسلامی ایران، سرانجام به مقصد نهایی خود یعنی افغانستان، رسید.
این محموله هزار تنی که در ۴۷ واگن مسقف جای گرفته بود، پس از ورود از مرز ریلی رازی به ایران، مسافتی بالغ بر ۲۱۰۰ کیلومتر را در شبکه ریلی کشورمان طی کرد و سپس از طریق مرز شمتیغ وارد افغانستان شد و در ایستگاه روزنک تخلیه گردید.
این عملیات لجستیکی موفقیتآمیز، که با هماهنگی دقیق میان سه کشور ترکیه، ایران و افغانستان صورت گرفت، تنها یک ارسال کمکهای بشردوستانه نبود، بلکه آغازی برای توسعه حملونقل ریلی در کریدور حیاتی شرق-غرب محسوب میشود. کارشناسان معتقدند این رویداد، پتانسیل عظیم ایران را به عنوان پل ارتباطی مهم برای ترانزیت ریلی محمولات میان ترکیه و افغانستان و حتی فراتر از آن، به نمایش میگذارد.
این دستاورد، مسیر را برای همکاریهای بیشتر منطقهای در زمینه ترانزیت ریلی هموار میکند و میتواند نقش مهمی در تقویت مبادلات تجاری و اقتصادی در آینده ایفا کند. این خط ریلی، علاوه بر تسهیل کمکهای انساندوستانه، میتواند به ستون فقراتی برای توسعه تجارت و اتصال مناطق مختلف قاره آسیا تبدیل شود.