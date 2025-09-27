به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه شورای اداری خراسان جنوبی با تقدیر از مدیران، نمایندگان مجلس و مردم استان، بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و عدالت دیجیتال در خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: تلاش‌های ما در دولت چهاردهم بر توسعه عدالت ارتباطی در همه روستا‌ها و شهر‌های استان متمرکز است.

هاشمی با اشاره به افتتاح رسمی بیش از ۶۱ طرح ارتباطی با سرمایه‌گذاری ۴۹۲ میلیارد تومان افزود: این میزان سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، در قیاس با سایر استان‌ها جهش قابل توجهی را نشان می‌دهد و عملکرد دولت چهاردهم در حوزه ارتباطات استان را به شکل ملموس بهبود بخشیده است.

وی با تأکید بر اینکه ارتباطات، زیربنای تحقق بسیاری از خدمات اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و گردشگری است، گفت: بدون اتصال مردم به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت، امکان بهره‌مندی از این خدمات فراهم نمی‌شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پروژه اتصال منازل و کسب‌وکار‌ها به شبکه دیجیتال یکی از اولویت‌های مهم وزارت ارتباطات است و با استفاده از ظرفیت‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی که امید است خدمات با کیفیت و رضایت‌بخشی برای مردم فراهم شود.

استاندار هم در این نشست گفت: استان خراسان جنوبی توان تبدیل شدن به قطب ملی هوش مصنوعی را دارد.

هاشمی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان گفت: هر جوان خلاق و تحصیل‌کرده با دسترسی به اینترنت پرسرعت و زیرساخت‌های دیجیتال، می‌تواند کسب‌وکار خود را حتی در سطح ملی توسعه دهد و تحولات مهمی در اقتصاد استان ایجاد کند.

وی گفت: هزاران نفر از شهروندان استان از طریق پلتفرم‌های داخلی مشغول به کار شده‌اند و این اقدام، موفقیتی بزرگ در زمینه اشتغال و توسعه اقتصادی به شمار می‌رود.

استاندار بر اهمیت آموزش تخصصی در استان تأکید کرد و افزود: دوره‌های آموزشی و شتاب دهنده‌های فناوری، مهارت‌های لازم را برای بهره‌وری اقتصادی و اشتغال به جوانان ارائه می‌دهند و زمینه رشد و ماندگاری استعداد‌ها در استان را فراهم می‌کنند.

به گفته هاشمی با استمرار همکاری همه دستگاه‌ها و اجرای سیاست‌های دولت، خراسان جنوبی توان تبدیل شدن به قطب ملی هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و صنایع دستی را دارد و فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای جوانان و فارغ‌التحصیلان استان ایجاد خواهد شد.

وی به برگزاری نمایشگاه بین‌المللی ایران و افغانستان در استان اشاره کرد و گفت: مقدمات کار توسط مدیران دستگاه‌ها فراهم شده و این نمایشگاه فرصت طلایی برای معرفی ظرفیت‌های استان در حوزه‌های اقتصادی، فناوری و دیجیتال خواهد بود.