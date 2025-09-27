پخش زنده
امروز: -
با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از سوء استفاده افزایش قیمتها بیش از ۴۰۰ تن انواع کالاهای اساسی در بوکان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بوکان گفت: در شش ماه گذشته ۴۰۲ تن انواع کالاهای اساسی تنظیم بازار در این شهرستان توزیع شده است.
رحیمی آذر افزود: این اقدام با هدف تنظیم بازار، تأمین مایحتاج عمومی مردم و کمک به اقشار آسیبپذیر شهرستان انجام شده است.
وی اظهارکرد: در این مدت، ۲۱۵ تن برنج، ۸۸ تن روغن مایع، ۷۸ تن شکر، ۱۸ تن مرغ منجمد و سه تن گوشت قرمز منجمد به نرخ مصوب دولتی از طریق مغازههای خردهفروشی و فروشگاههای زنجیرهای در سطح شهرستان توزیع شده است.
رحیمی آذر، همچنین از انجام بیش از ۴۰۰ مورد بازرسی از نانواییها، واحدهای صنفی و فروشگاهها خبر داد و گفت: در این بازرسیها، ۲۹ پرونده تعزیراتی برای متخلفان صنفی تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.
وی اضافه کرد: علاوه بر این، هشت پرونده قاچاق کالا شامل دو پرونده قاچاق آرد و شش پرونده با موضوع قاچاق دام نیز به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.