بازار تاریخی اصفهان، یکی از مهمترین مراکز اقتصادی و گردشگری کشور، این روزها با چالشهای جدی در حوزه ایمنی و فرسودگی بناها مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ بازار بزرگ اصفهان یادگاردوره صفویه با همجواری با دو اثر ثبت جهانی میدان امام(ره) و مسجد جامع،همواره پذیرای گردشگران است؛اما از نظر ایمنی در کش و قوس وعده های مسئولان سرگردان مانده و کسبه اش هم دل پردردی دارند.
به همین منظور،به همراه دکتر مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، سری به بازار بزرگ اصفهان زدیم .
در این بازدید، بازاریان مهمترین دغدغههای خود را فرسودگی و در معرض خطر بودن سازهها، فرونشست زمین، ناایمنی تأسیسات برق و همچنین نبود مخازن ذخیره آب برای مواقع آتشسوزی عنوان کردند.
نماینده مردم اصفهان نیز ضمن گفتوگو با کسبه، تأکید کرد که موضوع ایمنی بازار باید در اولویت قرار گیرد و در سطح ملی پیگیری خواهد شد.
وی افزود: بازار اصفهان شناسنامه اقتصادی و فرهنگی این شهر است و حفاظت از آن، به معنای پاسداری از بخشی از هویت کشور خواهد بود.