سیدعباس عراقچی که برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، روز شنبه با ایوان ادواردو گیل پینتو وزیر امور خارجه ونزوئلا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار دو طرف با ابراز خشنودی از روابط پایدار و حسنه دو کشور، بر عزم مشترک رهبران دو ملت برای تقویت روابط در همه زمینه‌ها تاکید کردند.

طرفین همچنین با مرور تحولات منطقه‌ای از جمله در حوزه کارائیب و غرب آسیا، نسبت به خطرات مترتب بر ترویج یکجانبه‌گرایی و قانون‌شکنی توسط آمریکا و برخی متحدین آن هشدار داده و ضرورت مسئولیت‌پذیری همه دولت‌ها برای صیانت از اصول و اهداف منشور ملل متحد و حاکمیت قانون را متذکر شدند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به سیاست مداخله‌جویانه آمریکا در منطقه کارائیب، تهدید علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا را محکوم و با مردم و دولت ونزوئلا ابراز همبستگی کرد.

وزیر امور خارجه ونزوئلا با تاکید بر حق همه کشور‌های عضو معاهده منع اشاعه برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، فشار‌ها و تهدید‌های آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی علیه ایران را محکوم کرد و سوء استفاده ابزاری از شورای امنیت جهت اعمال فشار علیه ایران را ضربه‌ای مهلک به اعتبار و جایگاه سازمان ملل توصیف نمود.

دو وزیر همچنین با محکوم‌کردن شدید نسل‌کشی و کشتار در غزه که با همدستی و مشارکت مستقیم آمریکا ادامه دارد، بی‌کیفرمانی رژیم صهیونیستی را تهدیدی فوری برای صلح و امنیت بین‌المللی دانسته و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف نسل‌کشی و محاکمه و مجازات جنایتکاران و حامیان آنها شدند.