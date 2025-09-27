به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالروز شهادت سیدحسن نصرالله، گفت: به حضار گرامی و همه نمایندگان رسمی از همه نهاد‌ها در لبنان و خارج درود می‌فرستم. به کسانی که امروز در مرقد سید شهدای امت در بیروت، مرقد سید هاشم صفی‌الدین و مرقد سید شهدای مقاومت سید عباس موسوی در نبی‌شیت حضور دارند، درود می‌فرستم. سید شهدای امت سید حسن نصرالله، از میان ما رفت. در سالگرد نخست او چه بگوییم؟‌ای سید ما، رحلت تو جانسوز است، اما نورت تابان است. دنیا را ترک کردی و از جایگاهی والا بر آن مشرف شدی. فرمانده بودی و الهام بخش فرماندهان گشتی.‌ای سرور من، پیوند تو با مدد ولایت امام خمینی (ره) و با امام خامنه‌ای ما را شیفته رهبری و راه ولایت ساخت.

اسرائیل مجری جنگ بزرگ جهانی علیه ما با پشتیبانی آمریکا و اروپا بود

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله، گفت: ای سید هاشم (صفی الدین)، تو تکیه ‌گاه سید حسن بودی و در راه با هم یکدل بودیم. راه تو سرشار از ایثارها و فداکاریهاست و همه وقت خود را در راه خدا صرف کرد. ای ابوالفضل کرکی (فرمانده شهید جبهه جنوب در حزب الله)، همه خاک جنوب تو را می ‌شناسد و همه جنگها تو را می ‌شناسند. در جنگ پشتیبانی (از غزه) همراه با مبارزان و شهادت طلبان بودی و علاوه بر آن معاون شهید بزرگ سید حسن نصرالله شدی. ما با جنگ بزرگ جهانی روبرو شدیم که اسرائیل مجری آن بود و از پشتیبانی بی ‌حد و مرز طاغوت آمریکایی و اروپایی که هدفش پایان دادن به مقاومت در مسیر «اسرائیل بزرگ» بود، برخوردار بود.

الهام‌گیری شهید نصرالله از امامین انقلاب

دبیرکل حزب‌الله لبنان ضمن خوش آمدگویی به تمامی کسانی که در این مراسم حضور دارند، گفت: شهید نصرالله از میان ما رفت و در نخستین سالگرد شهادت وی در مورد سه مسئله سخن خواهم گفت. این شهادت بسیار دردآور بود ولی نور وی همچنان درخشان است. وی با بهره‌گیری از ولایت امام خمینی رحمت‌الله علیه و امام خامنه‌ای به عنوان الگوی خود، باعث نجات نسل‌های زیادی شده است. مسیر حزب‌الله نیز با تفکرات و روح و خون شهید نصرالله به هم آمیخته شده و قطعاً پیروز خواهد بود.شهید نصرالله صاحب این جمله معروف است که زمان شکست به پایان رسیده و زمان پیروزی آغاز شده است. ما در حال حاضر در زمان پیروزی‌ها به سر می‌بریم و با دشمنان خود مقابله می‌کنیم.

مقاومت هدف دشمن را ناکام گذاشت

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله، گفت: اگر حملات پیجرها و بیسیم‌ها و ترور فرماندهان الرضوان و ترور سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی ‌الدین درباره هر ارتش یا مجموعه‌ ای از ارتشها رخ می‌ داد، آنها فرو می پاشیدند، اما ما ابتکار عمل را پس گرفتیم. در میدان به نبرد ادامه دادیم و برادران پیگیر مسائل آوارگان بودند و نبرد مبارزان، پیشروی ارتش دشمن را متوقف کرد. به یاری خدا توانستیم هدف دشمن برای از بین بردن مقاومت را ناکام بگذاریم.

قدردانی دبیرکل حزب‌الله از ایران، یمن و عراق برای حمایت از فلسطین شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله، گفت: به ایران، رهبری و ملتش، به یمن بزرگ، رهبری و مردم و نیروهای مسلحش، به عراق، مرجعیت شریف و حشد الشعبی و عالمان، مردم و دولتش برای حمایت ‌شان از غزه و فلسطین درود می فرستم. به لبنان برای همه مقاومتش به ‌ویژه امام مقاومت سید موسی صدر، جنبش امل به رهبری نبیه بری و بر همه مبارزان و خانواده‌هایشان درود می فرستم. به تونس، ناوگان آزادی و همه حامیان غزه درود می فرستم. درود ویژه می ‌فرستم به ملت مقاومت و جانباران پیجر و اسرا. ما در برابر خانواده‌ لبنان قرار داریم که زندگی و ریشه‌اش مقاومت است. این زمین که با خون شهیدانتان آبیاری شد جز برای اهلش نخواهد بود و اشغالگرش را بیرون خواهد راند.