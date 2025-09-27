میترا کمالی‌فر، نویسنده ۱۳ عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، گفت: حال و هوای یادمان شهدا جرقه نویسندگی را در دل و ذهن او روشن کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ کمالی‌فر با اشاره به روند شکل‌گیری آثارش اظهار کرد: هر زمان تصمیم می‌گیرم زندگی یک شهید را روایت کنم؛ احساس می‌کنم خود آن شهید مرا برای نوشتن انتخاب کرده است.

این نویسنده دفاع مقدس اضافه کرد: آرامشی که در یادمان‌ها تجربه کردم در هیچ جای دیگری حس نکرده‌ام.

وی افزود: من در ابتدا علاقه‌ای به نوشتن نداشتم؛ اما زمانی که برای اولین بار به یادمان شهدا رفتم، فضایی متفاوت را تجربه کردم و همان حال و هوا مرا به مسیر نویسندگی کشاند.