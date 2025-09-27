به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۳۰۰ بسته انواع شکلات خارجی به ارزش ۷۳۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خوی رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط شکلات‌های کشف شده متخلف را به پرداخت ۷۳۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۷۳۶ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت یک میلیارد ۴۷۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران مستقر در ایستگاه بازرسی ایواغلی شهرستان خوی محموله قاچاق را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.