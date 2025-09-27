به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق تجهیزات دندانپزشکی شامل مقادیر زیادی سوزن عصب کشی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ماکو رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط تجهیزات کشف شده متخلف را به پرداخت چهار میلیارد و ۷۷۲ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده افزود: شعبه همچنین مبلغ ۲ میلیارد و ۳۸۶ میلیون ریال از بابت حمل کالای قاچاق به حکم صادره اضافه و در مجموع متخلف را به پرداخت هفت میلیارد ۱۵۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران گمرک بازرگان شهرستان ماکو محموله قاچاق را در بازرسی خودرو‌های ورودی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.