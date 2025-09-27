به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،سردار غلامرضا سلیمانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه‌های روایت محور دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان با تاکید بر پاسداشت نام و یاد شهدا با استفاده از روایت‌های صحیح و هنری گفت: ابداعات و نوآوری‌های این کنگره در برگزاری کنگره‌های بعدی در سطح کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی باز آفرینی صدر اسلام، پیروزی انقلاب اسلامی ایران و دستاورد‌های انقلاب اسلامی را از ویژگی‌های بارز غرفه‌های روایت محور این کنگره دانست.