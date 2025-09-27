به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت اله عالمی نماینده استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری در این مراسم با اشاره به جایگاه شهدا گفت: شهدا همنشین با اولیای الهی هستند و از برکات شهدا برگزاری چنین محافل و برنامه‌ها در سراسر کشور است .

وی در ادامه به جایگاه ولی فقیه در جامعه اسلامی اشاره نمود وافزود : مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی در اغاز حمله رژیم صهیونیستی به کشور بسیار ارزشمند بود و با حضور و درایت ایشان دشمن نتوانست مقاصد خودرا در کشور اجرا کرد.

روایتگری سید مصطفی شجاع همرزم سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، مداحی و اجرای سود توسط گروه سرود کریم اهل بیت و تجلیل از خانواده شهدا پایان بخش برنامه‌ها بود