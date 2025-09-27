پخش زنده
جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان، به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی برگزار شد و در قالب قانون جدید رویه تجارت مرزی از مرزهای اذربایجان غربی در ۶ ماهه اول امسال ۱۶۰ هزار تن کالا وارد کشور شده است.
استاندار آذربایجانغربی در این جلسه با اشاره به ظرفیتهای مرزی استان، گفت: بهرهگیری مؤثر از این فرصتها در دستورکار دستگاههای متولی قرار دارد.
رضا رحمانی با بیان اینکه آذربایجانغربی میتواند به قطب پخش کالاهای موردنیاز سراسر کشور تبدیل شود، افزود: برخی از اتحادیهها در استان تاکنون اقدامی برای واردات و صادرات انجام ندادهاند و از اتحادیههای پایتخت و دیگر استانها دعوت میکنیم از مرزهای آذربایجانغربی برای سرمایهگذاری و واردات بهرهبرداری کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه هیئتوزیران اخیراً مدیریت یکپارچه مرزها را به استانداریها ابلاغ کرده، اظهار داشت: بهزودی فردی توانمند برای هماهنگی با فرمانداران و مدیریت مرزهای استان تعیین خواهد شد تا تجارت مرزی رونق گیرد.
استاندار آذربایجانغربی مدیریت و نظارت دقیق بر کارتهای بازرگانی را نیز ضروری دانسته و افزود: مردم باید از ارزش این کارتها آگاه باشند و شرکتهای تعاونی روستایی نیز موظفند این آگاهی را به روستاها منتقل کنند.
رحمانی همچنین با بیان اینکه هدف اصلی، رونق اقتصاد مناطق مرزی و حمایت از حقوق مرزنشینان است، خاطرنشان کرد: بازارچههای مرزی باید فعال باشند و فرمانداران مرزی در این زمینه مسئولیت ویژه دارند.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت تسریع در ترخیص کالاها توسط گمرک، افزود: باید انحصار از میان برداشته شود تا افراد جدید نیز بتوانند وارد عرصه تجارت شوند.
استاندار آذربایجانغربی با اعلام اینکه مرزهای استان باید فعال باشند و هرگونه مانعتراشی در این مسیر قابلقبول نخواهد بود، اضافه کرد: مدیران باید در میدان عمل حضور جدی داشته باشند و هرگونه کوتاهی یا خیانت در روند پویایی مرزها قابل پذیرش نیست.
رحمانی در پایان با تاکید بر اینکه قوانین باید به نفع مردم و به زیان قاچاقچیان اجرا شود، افزود: اتحاد و توسعه روابط با کشورهای همسایه، میتواند نقش مهمی در کاهش آثار تحریمها ایفا کند.