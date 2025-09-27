پخش زنده
رئیس سازمان حفاطت محیطزیست گفت: استفاده از توانمندی علمی و کارآفرینانه زنان و همکاری بخش خصوصی، کلید حل معضلات جدی محیط زیستی کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما شینا انصاری در نشست با بانوان کارآفرین اتاق بازرگانی، ظرفیت زنان در پیوند با طبیعت و نقش حیاتی آنان در مدیریت بحرانهای محیطزیستی مانند آب، آلودگی هوا، گردوغبار و تغییر اقلیم را برجسته کرد.
وی گفت: دولت و سازمان حفاظت محیطزیست به تنهایی قادر به حل مشکلات زیستمحیطی نیستند و همکاری بینبخشی با بخش خصوصی و مشارکت زنان ضروری است.
خانم انصاری اقدامات مهمی از جمله توسعه حملونقل عمومی، اسقاط خودروهای فرسوده، کنترل آلایندهها و مقابله با پسماندسوزی را یادآور شد و افزود: زنان میتوانند با اصلاح سبک زندگی، فرهنگسازی و ترویج مسئولیت اجتماعی نقش کلیدی ایفا کنند.
در ادامه، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست بر نقش تأثیرگذار زنان و مادران در تغییر سبک زندگی و آموزش نسل آینده تأکید کرد و گفت توانمندسازی زنان گام مهمی در کاهش تخریب محیطزیست است.
فاطمه مقیمی از کانون زنان بازرگان ایران نیز نقش زنان در توسعه اقتصاد سبز، استفاده از محصولات پاک و انرژیهای تجدیدپذیر را برجسته کرد و گفت این کانون با بیش از سه هزار عضو، آماده حمایت از کسبوکارهای سبز زنان است.