به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، جواد میربهبودی از آغاز پویش «ایده‌های برتر روستایی» به مناسبت روز ملی روستا و عشایر خبر داد و گفت: این پویش با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های خلاقانه و کاربردی برای توسعه پایدار روستا‌ها طراحی شده است.



وی در تشریح اهداف این رویداد افزود: ما به دنبال توانمندسازی روستاییان، ایجاد انگیزه برای کارآفرینی محلی، ارتقای کیفیت زندگی و اتصال دانش بومی به فناوری‌های روز با رویکردی مسئله‌محور هستیم.



میربهبودی با اشاره به حمایت‌های ویژه از شرکت‌کنندگان اظهار داشت: علاوه بر تجلیل از برگزیدگان ملی توسط ریاست محترم جمهور و اهدای جوایز نقدی و غیرنقدی، مهم‌ترین حمایت ما ارائه تسهیلات مالی به ایده‌های برتر و قابل اجراست تا این طرح‌ها از روی کاغذ به مرحله عمل برسند.



مدیرکل دفتر امور روستایی در پایان درباره نحوه مشارکت توضیح داد: علاقه‌مندان می‌توانند ایده‌های خود را از طریق تکمیل فرم مربوطه در سایت www.irdexpo.ir ثبت کنند.