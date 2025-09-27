افشار فتح‌الهی مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران با رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی در این دیدار با بیان اینکه حمایت از صادرکنندگان و رفع موانع پیش‌روی آنان از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، گفت: آذربایجان‌غربی به‌عنوان یکی از استان‌های مرزی کشور، از ظرفیت‌های بی‌بدیلی در حوزه تجارت خارجی برخوردار بوده و تقویت همکاری با صندوق ضمانت صادرات ایران، می‌تواند زمینه‌ساز رشد و رونق اقتصادی استان شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران نیز با اشاره به جایگاه ویژه آذربایجان‌غربی در مرز‌های تجاری کشور، افزود: این استان ظرفیت بالایی در توسعه صادرات غیرنفتی دارد و صندوق ضمانت صادرات ایران آماده است با ارائه پوشش‌های بیمه‌ای و مالی، صادرکنندگان آذربایجان‌غربی را در مسیر حضور پایدار در بازار‌های هدف پشتیبانی کند.

در این دیدار راهکار‌های تقویت توان صادراتی استان، حمایت از صادرکنندگان و نقش صندوق ضمانت صادرات ایران در کاهش ریسک‌های تجاری و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به بازار‌های جهانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بازدید از دو واحد صنعتی صادرات‌محور و حضور در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت و نشست با صادرکنندگان استان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه، از جمله برنامه‌های سفر مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران به آذربایجان‌غربی می‌باشد.