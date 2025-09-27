مرحله نخست چهارمین دوره مسابقات لیگ دارت مردان قهرمانی کارگران کشور به میزبانی اصفهان به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در مرحله نخست چهارمین دوره مسابقات لیگ دارت مردان کارگران کشور گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار در قالب ۲۴ تیم از سراسر کشور حضور داشتند.

این رقابت ها طی ۲ روز در مجموعه ورزشی قدس اصفهان برگزار شد و تیم اصفهان صدرنشین مرحله رفت آن شد.

در پایان این مرحله، تیم‌های باشگاه کارگران اصفهان، دارت مارکت خراسان رضوی، آزادی تهران و زودیاک تهران در گروه «الف» و تیم‌های مهرکیش یزد، فردوس مرکزی آذربایجان شرقی و نظام مهندسی کرمانشاه در گروه «ب» رتبه های نخست تا چهارم را کسب کردند.

مرحله دوم و برگشت این رقابت‌ها از ۳۱ دی تا ۳ بهمن به میزبانی یکی از استان‌ مرکزی برگزار خواهد شد.