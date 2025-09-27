رئیس مجلس لبنان در سالگرد شهادت سید حسن نصرالله اعلام کرد: گواهی می‌دهیم که شما امانت را ادا کردید و در راه خدا آن‌طور که شایسته بود، جهاد کردید تا آنکه یقین از سوی پروردگارتان فرا رسید و شهید شدید.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، رئیس مجلس لبنان، پیامی به مناسبت نخستین سالروز شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل فقید حزب الله لبنان منتشر کرد.

نبیه بری در پیام خود نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم «فاصبر صبرا جمیلا إنهم یرونه بعیدا و نراه قریبا» (پس صبر کن، صبری نیکو. همانا آنها آن روز را دور می‌بینند و ما آن را نزدیک می‌بینیم)

اباهادی، یک سال از شهادت و عروج تو گذشته است. در روز رحلتت، تو همانگونه که هستی، باقی مانده‌ای، مانند همه شهدا. وجدان‌های زنده‌ای که روح‌های ما را دوباره بیدار می‌کنید تا با وحدت و امید بیشتر، بیدار شویم و عشق بیشتری به سرزمین، میهن و هویت و به انسان و به لبنان و به آزادی و به فلسطین، بورزیم. آیا حضرت عیسی مسیح علیه السلام از آنجا، راه گلگتا (نام تپه به صلیب کشیدن) را نپیمود و رستاخیز او، رستاخیزی برای امید و نوید نبود؟

نبیه بری در توصیف سید شهید نصرالله افزود:‌ای سید شهید،‌ای رفیق راه،‌ای حضوری که هرگز غایب نمی‌شود،‌ای کربلایی که از خون حسین علیه السلام و صبر زینب علیها السلام بیدار شد و به یقین، به همه یقین رسید. در روز شهادتت تو را چنین به خاطر می‌آورم شبیه صدایی که در فضا طنین انداز می‌شود که ایستادن در برابر باطل، اگر به شهادت منجر شود، همه نقاب‌ها را فرو خواهد انداخت و این است پیروزی و فتح حسینی.

آری،‌ ای برترین در زندگی و شهادت و راستگوترین در سخن و روشن‌ترین در موضعگیری و شریف‌ترین در فداکاری. تو به هر دو نیکی دست یافتی، پیروزی و شهادت؛ و با شهادت خودت، نقاب‌ها را از چهره‌ها برداشتی و قلم‌ها بر زمین نهاده شد و روزنامه‌ها خشکید.

رئیس بری همچنین خطاب به سید شهید گفت:‌ای برادر و رفیق قدیمی، حضرت شهید سید حسن نصرالله، با تو در روز رحلتت و با همه شهیدان همراه هستیم و پایانی وجود ندارد و شما‌ها آغاز راه هستید. تا آخرین پایان‌ها با ما خواهید ماند، برای پاسداشت لبنان، دفع فتنه‌ها از آن و پاسداری از کرامت انسان در آن و حفاظت از همزیستی داخلی که برترین چهره جنگ با شر مطلق یعنی اسرائیل است.

سلام بر شما، هر کجا که هستید. گواهی می‌دهیم که شما امانت را ادا کردید و در راه خدا آنطور که شایسته بود، جهاد کردید تا آنکه یقین از سوی پروردگارتان فرا رسید و شهید شدید و برتر از شما وجود ندارد. شما نزد خدا زنده هستید و روزی می‌خورید و در کنار پیامبران و اولیا هستید که نیکوترین همنشینان هستند. در روز شهادت و شهیدان، پژواک صدا با هدف مناجات و طرح سوال این است: نصرت الهی کی فرا می‌رسد؟

و پاسخ، سخن خداوند است که «ألا إن نصر الله قریب». (نصرت الهی نزدیک است).