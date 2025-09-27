مرحومه حاجیه خدیجه میرزایی، مادر شهید علی‌اکبر خانجانی، امروز در روستای کشتله بابل تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مرحومه حاجیه خدیجه میرزایی مادر شهید والامقام علی‌اکبر خانجانی، امروز بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت و پیکر پاکش با حضور مردم قدرشناس و شهیدپرور در روستای کشتله شهرستان بابل تشییع و در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

شهید علی‌اکبر خانجانی فرزند حاج صادق، در جریان عملیات والفجر ۶ در منطقه دهلران به فیض شهادت نائل آمد. پیکر مطهر این شهید پس از ۳۳ سال شناسایی شد و با استقبال پرشور مردم انقلابی بابل، در زادگاهش روستای کشتله آرام گرفت.

مادر این شهید بزرگوار، سال‌ها با صبر و استقامت، یاد فرزند شهیدش را زنده نگه داشت و امروز در میان اشک و صلوات مردم، به فرزند شهیدش پیوست.