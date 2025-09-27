به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این آیین معنوی با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان، انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده و یادآوری نقش بی‌بدیل ایثارگران در امنیت و آرامش امروز کشور تدارک دیده شده بود.

در این مراسم، یاد و خاطره ۵۴ شهید این منطقه گرامی داشته شد؛ منطقه‌ای که در کنار شهرستان کاشان با 1850 شهید، سهمی درخشان و افتخارآفرین در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی دارد. سخنرانان این یادواره با اشاره به جایگاه والای شهدا در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، بر ادامه دادن مسیر آنان و ضرورت حفظ و ترویج فرهنگ ایثار تأکید کردند.

در پایان مراسم، حاضران بار دیگر پیمان بستند که یاد و راه شهدا را در مسیر زندگی و خدمت به جامعه زنده نگه دارند و این سرمایه معنوی را به نسل‌های آینده بسپارند.