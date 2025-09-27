تیم بوکس نوجوانان ایران راهی ازبکستان میشود
تیم بوکس نوجوانان کشورمان برای حضور در اردوی مشترک با ازبکها، فردا راهی تاشکند می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیم بوکس نوجوانان کشورمان فردا، یکشنبه (۶ مهر) برای حضور در اردوی آمادهسازی بازیهای آسیایی بحرین، عازم ازبکستان می شود.
نوجوانان ایران پس از برگزاری تمرینات مشترک و دیدارهای تدارکاتی در تاشکند، ۱۳ مهر به تهران بازخواهند گشت.
هدایت تیم نوجوانان برعهده اکبر احدی است و علی مظاهری به عنوان مربی کنار تیم است.
ترکیب ملیپوشان اعزامی به این اردو به شرح زیر است:
متین چمیپا، فرهود قربانی، فرزان احمدیافزادی، امیرعلی محرابی، مهرشاد شرافتمند دیمان