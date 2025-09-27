به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم بوکس نوجوانان کشورمان فردا، یکشنبه (۶ مهر) برای حضور در اردوی آماده‌سازی بازی‌های آسیایی بحرین، عازم ازبکستان می شود.

نوجوانان ایران پس از برگزاری تمرینات مشترک و دیدار‌های تدارکاتی در تاشکند، ۱۳ مهر به تهران بازخواهند گشت.

هدایت تیم نوجوانان برعهده اکبر احدی است و علی مظاهری به عنوان مربی کنار تیم است.

ترکیب ملی‌پوشان اعزامی به این اردو به شرح زیر است:

متین چمی‌پا، فرهود قربانی، فرزان احمدی‌افزادی، امیرعلی محرابی، مهرشاد شرافتمند دیمان