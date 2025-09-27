هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور یکشنبه با برگزاری ۴ مسابقه در شهرهای مختلف آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از سه نماینده استان مرکزی در این رقابتها دو نماینده فردا در بازیهای خارج از خانه به مصاف حریفان میروند.
در این رقابتها پالایشگاه شازند به مصاف عرشیای شهر قدس میرود و شهرداری ساوه در گرگان مهمان بهشتی سازه خواهد بود.
سن ایچ دیگر نماینده استان هم روز دوشنبه در دیدار خانگی میزبان فولاد زرند ایرانیان خواهد بود.
در جدول ردهبندی مسابقات سن ایچ ساوه با ۱۳ امتیاز در رده هفتم قرار دارد و تیمهای پالایشگاه شازند و شهرداری ساوه با ۶ امتیاز به ترتیب ردههای یازدهم و دوازدهم جدول را به خود اختصاص دادهاند.