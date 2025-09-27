پخش زنده
مدیر کل هواشناسی از تداوم ناپایداریها تا آخر هفته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: باتوجه به تداوم ناپایداریها بیشترین بارشها در استان تا فردا به خصوص در غرب استان خواهد بود.
وی همچنین افزود:برای روز دوشنبه شاهد کاهش ابر و افزایش نسبی دما خواهیم بود، اما مجدد از سه شنبه تا آخر هفته در استان بارندگی خواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی با بیان اینکه دریا دارای موج با ارتفاع ۲ متر برای شنا و فعالیتهای مرتبط نامناسب است گفت: اسب وونی با ۹ درجه دما سردترین و لوشان با ۲۷ درجه دما گرمترین نقطه استان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.
دمای رشت مرکز استان بین ۱۸ تا ۲۳ درجه سانتی گراد در نوسان بوده است.