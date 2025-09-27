سید شاهین موسوی، قهرمان سابق تیم ملی بوکس کشورمان با باشگاه «فلایت من» شانگهای چین به توافق رسید.

موسوی، مربی بوکس باشگاه «فلایت من» چین شد

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، پس از درخواست باشگاه «فلایت من» و موافقت سید شاهین موسوی، ملی‌پوش و مربی سابق تیم ملی کشورمان، این مربی لژیونر ایرانی راهی چین شد.

موسوی پنجشنبه ۳ مهر عازم شانگهای شد و پس از مذاکرات نهایی با مسئولان باشگاه «فلایت من» قرارداد یک‌ساله‌ای را به عنوان مربی امضا کرد.

سید شاهین موسوی در کارنامه ورزشی خود سه مدال برنز قهرمانی دارد و همچنین سابقه مربیگری در تیم بوکس امید ایران را نیز تجربه کرده است.

حضور موسوی در کادر فنی باشگاه چینی، نقطه عطفی در مسیر مربیگری اوست و وی را به جمع معدود مربیان ایرانی فعال در سطح بین‌المللی اضافه می‌کند.