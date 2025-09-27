به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خلیج فارس، سرهنگ مهدی مرادپور افزود: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرجاسک با رصد اطلاعاتی از ورود شناور‌های حامل خودرو‌های قاچاق از طریق کشور‌های حاشیه خلیج فارس به سواحل استان مطلع شدند.

وی گفت: مرزبانان جهت بررسی موضوع به محل اعلامی اعزام شدند و طی عملیاتی منسجم و غافلگیرانه، سه فروند شناور حامل چهار دستگاه خودروی خارجی را توقیف کردند.

فرمانده دریابانی بندرجاسک ضمن اعلام اینکه ارزش خودرو‌های توقیفی بیش از ۸۵ میلیارد ریال برآورد شده است افزود: ۵ متهم دراین رابطه دستگیر شده است.