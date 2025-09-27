امروز در گزارشی میدانی با مصاحبههای مردمی، جانبازان، رزمندگان و کارشناسان، ابعادی از جنایات دشمن در جنگ هشتساله و جنگ ۱۲ روزه بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مردم، جانبازان، مادران شهدا، ایثارگران و کارشناسان با تمرکز بر شهادتهای عینی و تحلیلهای تخصصی، به جنایاتی چون بمباران شیمیایی، هدفگیری مراکز فرهنگی و درمانی در جنگ هشت ساله پرداختند.
در جنگ ۱۲ روزه، ترور دانشمندان هستهای، حمله به سرداران و مراکز علمی و قتل عام مردم بیدفاع از جمله مواردی است که به آن اشاره شد.
مصاحبهشوندگان با تأکید بر لزوم ثبت تاریخی این فجایع، به خصوص در جنگ ۱۲ روزه خواستار پیگیری حقوقی در مجامع بینالمللی شدند.