به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ سروان جعفر ایازی، فرمانده مهابادی که در بیشتر عملیات‌های دوران دفاع مقدس نقش چشم گیری ایفا کرده است در این کتاب به مرور زندگی‌نامه و خاطراتش از بدو تولد تا پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران همراه با تصاویر مستند پرداخته است.

جعفر ایازی، پس از جنگ تحمیلی هم روایتگر بخشی از رشادت‌های دوران دفاع مقدس شد و علاوه بر این کتاب، دو کتاب دیگر را هم به رشته تألیف درآورده است.

کتاب افتخارات زنان و مردان این سرزمین درسنگر‌های دفاع از کیان کشورمان با ایثار و ایستادگی هر روز ورق می‌خورد.