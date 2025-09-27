نتایج دیدارها به شرح زیر است:
گروه A شمال به میزبانی رشت:
خانه بسکتبال محمود آباد ۶۲ - خانه بسکتبال میاندوآب ۳۳
خانه بسکتبال محمود آباد ۷۴ - هیرکان رشت ۷۰
هیرکان رشت ۷۴ - خانه بسکتبال میاندوآب ۵۴
تیم خانه بسکتبال سقز حاضر نشد.
گروه B شمال به میزبانی زنجان:
کوچصفهان گیلان ۲۶ - فراز شمیران ۱۰۶
پویش کردستان ۵۴ - خانه بسکتبال زنجان ۵۸
کوچصفهان گیلان ۱۸ - پویش کردستان ۶۴
فراز شمیران ۱۰۰ - خانه بسکتبال زنجان ۶۴
فراز شمیران ۷۶ - پویش کردستان ۴۸
خانه بسکتبال زنجان ۷۶ - کوچصفهان گیلان ۳۸
گروه C شمال به میزبانی البرز:
هرول تهران ۶۰ - درفک گیلان ۵۰
پارند سنندج ۵۵ - مهگل البرز ۶۱
پارند سنندج ۴۲ - درفک گیلان ۳۰
هرول تهران ۶۱ - مهگل البرز ۷۳
پارند سنندج ۳۴ - هرول تهران ۴۲
درفک گیلان ۵۲ - مهگل البرز ۵۷
گروه D شمال به میزبانی ساوه:
آینده سازان کردستان ۵۷ - خانه بسکتبال فاضین ۵۴
علی حسین ساوه ۶۰ - خانه بسکتبال درود ۶۸
خانه بسکتبال فاضین ۵۸ - علی حسین ساوه ۴۷
خانه بسکتبال درود ۳۹ - آینده سازان کردستان ۷۳
خانه بسکتبال درود ۵۱ - خانه بسکتبال فاضین ۷۰
آینده سازان کردستان ۶۶ - علی حسین ساوه ۶۸
گروه E شمال به میزبانی کردکوی:
خانه بسکتبال بیرجند ۶۷ - پایش پارت شاهرود ۱۰۴
خانه بسکتبال کرد کوی ۶۶ - رادین مشهد ۶۵
رادین مشهد ۶۰ - خانه بسکتبال بیرجند ۵۷
پایش پارت شاهرود ۹۳ - خانه بسکتبال کرد کوی ۱۰۴
رادین مشهد ۵۸ - پایش پارت شاهرود ۹۳
خانه بسکتبال کرد کوی ۱۰۴ - خانه بسکتبال بیرجند ۴۲
گروه F شمال به میزبانی مشهد:
طبیعت اسلامشهر ۷۷ - نفت شازند ۴۶
آویژه مشهد ۷۹ - خانه بسکتبال طبس ۴۱
خانه بسکتبال طبس ۵۶ - طبیعت اسلامشهر ۸۱
نفت شازند ۶۷ - آویژه مشهد ۷۸
خانه بسکتبال طبس ۶۰ - نفت شازند ۷۵
آویژه مشهد ۹۱ - طبیعت اسلامشهر ۹۰
گروه G شمال به میزبانی گرگان:
ذوالفقار مشهد ۶۶ - بارثاوا مشهد ۱۱۰
خانه بسکتبال گرگان ۹۸ - پاسارگاد تهران ۶۱
پاسارگاد تهران ۷۰ - ذوالفقار مشهد ۶۹
بارثاوا مشهد ۶۸ - خانه بسکتبال گرگان ۸۸
پاسارگاد تهران ۴۷ - پارثاوا مشهد ۷۶
خانه بسکتبال گرگان ۱۲۹ - ذوالفقار مشهد ۷۲
گروه H شمال به میزبانی قم:
خانه بسکتبال شیروان ۷۶ - آینده سازان تهران ۸۱
خانه بسکتبال قم ۷۷ - شکلی تهران ۸۱
شکلی تهران ۷۹ - خانه بسکتبال شیروان ۵۶
آینده سازان تهران ۴۴ - خانه بسکتبال قم ۹۲
شکلی تهران ۷۱ - آینده سازان تهران ۳۸
خانه بسکتبال قم ۶۶ - خانه بسکتبال شیروان ۴۶
گروه A جنوب به میزبانی اهواز:
نامیران اهواز ۵۷ - ساحل نشینان بوشهر ۸۲
ساحل نشینان بوشهر ۴۹ - شهرداری خمینی شهر ۷۷
شهرداری خمینی شهر ۷۹ - نامیران اهواز ۱۹
گروه B جنوب به میزبانی شهر بابک:
مس شهر بابک ۹۰ - شهرداری ماهشر ۴۵
شهرداری ماهشر ۵۳ - پالایش نفت ابادان ۷۹
پالایش نفت ابادان ۷۴ - مس شهربابک ۷۹
گروه c جنوب به میزبانی اهواز:
هیرو شیراز ۶۳ - اینده نوین اهواز ۶۸
اینده نوین اهواز ۶۸ - هیرو ۶۶
خانه بسکتبال کهگیلویه و بویراحمد حاضر نشد.
گروه D جنوب به میزبانی بندرامام:
اروند بندرعباس ۹۶- خانه بسکتبال بندرامام ۷۷
فایربال شیراز حاضر نشد.
گروه E جنوب به میزبانی همدان:
خانه بسکتبال همدان ۶۷ - خانه بسکتبال اردبیل ۸۸
خانه بسکتبال اردبیل ۸۲ - صدرا ایلام۷۴
صدرای ایلام ۴۸ - خانه بسکتبال همدان ۶۶
گروه G جنوب به میزبانی بندرلنگه:
پاس بندرلنگه ۹۴ - هیراد دزفول ۴۵
هیراد دزفول ۴۳ - نخل جهرم ۷۶
نخل جهرم ۶۱ - پاس بندرلنگه ۶۵
گروه H جنوب به میزبانی سیرجان:
گلگهر سیرجان ۹۷ - پرش بروجن ۴۶
پرش بروجن ۲۳ - گلگهر سیرجان ۸۵
تیم مقاومت بسیج فارس حاضر نشد.