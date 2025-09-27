به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های چادرملوی اردکان و پیکان تهران در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم رفتند.

چادرملو با ترکیب ادسون ماردن، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، علی خدادادی، رضا محمودآبادی، سگندو، ویکتور ماتیوس، محمد طا‌ها فراهانی، علیرضا صفری، رضا دهقان و رنی هرنان به مصاف خودروسازان رفت.

دو تیم موقعیت‌های خوبی در نیمه اول داشتند، اما تلاش‌ها برای گلزنی بی نتیجه بود و این نیمه با تساوی به پایان رسید.

وضعیت در نیمه دوم هم بدین منوال بود، تا اینکه رنه بوبوی مهاجم اکوادوری چادرملو در دقیقه ۷۰ به دلیل برخورد دست با صورت بازیکن پیکان، پس از بازبینی تصاویر با کارت مستقیم داور از زمین اخراج شد.

این اخراج سبب شد تا پیکان فشار بیشتری بر چادرملو وارد کند، اما اردکانی‌ها اجازه گلزنی به پیکان را ندادند تا این دیدار با تساوی بدون گل به پایان برسد.

چادرملو در صورت پیروزی در این دیدار به صدر جدول صعود می‌کرد، اما ده نفره توانست از میزبان خود یک امتیاز کسب کند تا با هفت امتیاز به رده چهارم جدول صعود کند.

این تیم روز یکشنبه هفته آینده میزبان استقلال تهران خواهد بود. دیداری که محل میزبانی آن مشخص نیست که آیا قرار است در یزد به مصاف آبی پوشان بروند یا اینکه در تهران از استقلال میزبانی کنند.