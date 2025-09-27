استاندار تهران گفت : بیشترین حجم موشک‌باران در جنگ ۱۲ روزه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در تهران انجام شد اما با اقدامات سریع هیچ گونه مشکلی در تهران نداشتیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد صادق معتمدیان، در ششمین آیین ملی تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه و مسئولان لشکری و کشوری در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و مقاومت گفت: استان تهران در طول هشت سال دفاع مقدس ۳۵ هزار شهید تقدیم نظام کرد و ۹۵ هزار نفر از رزمندگان تهرانی جانباز شدند.

وی در ادامه با تقدیر از اقدامات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت افزود: ساخت موزه‌های دفاع مقدس، تدوین دانشنامه دفاع مقدس، چاپ کتب مختلف در این حوزه نیز از اقدامات فاخری است که در یک دهه گذشته انجام شده است.

استاندار تهران با بیان اینکه موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران از جمله موزه‌های مدرن در دنیا است، ادامه داد: در سطح استان تهران ۳۸۴ یادمان شهدای گمنام در فضای عمومی، دانشگاه‌ها و... احداث شده است.

وی تصریح کرد: با تدابیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در سال گذشته بیش از ۱۱۳ هزار نفر از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس بازدید کرده‌اند..

معتمدیان با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: بیشترین حجم موشک‌باران در جنگ ۱۲ روزه توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا در تهران انجام شد به نحوی که نقاطی از تهران با موشک مورد حمله قرار گرفت و طی آن تعدادی واحد مسکونی آسیب دید و برخی شهروند بی‌گناه، شهید و مجروح شدند.

وی با بیان اینکه بواسطه هماهنگی و آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان و امدادی در طول جنگ ۱۲ روزه در کوتاهترین زمان خدمات امدادی و زیرساختی انجام شد، عنوان کرد: در جنگ ۱۲ روزه برخی از نقاط گازی، برقی و آبی ما مورد حمله قرار گرفته، اما خوشبختانه با اقدامات سریع هیچ گونه مشکلی ایجاد نشد.