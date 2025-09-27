به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، به مناسبت هفته دفاع مقدس و هفته گردشگری، با حضور جمعی از مسئولان و قشر‌های مختلف مردم جشنواره فرهنگی ـ هنری در روستای گردشگری خماط شوش برگزار شد.

در این مراسم آیت الله حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس حدود ۶۰ برنامه در سطح شهرستان شوش در حال برگزاری است و این جشنواره در کنار اثر تاریخی و جهانی چغازنبیل و معبد زیگورات برپا شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های زیادی که در موضوع گردشگری در این منطقه وجود دارد نیاز است هر چه بیشتر در جهت توسعه گردشگری استفاده شود.