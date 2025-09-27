خرس سیاه آسیایی، یکی از کمیاب‌ترین گونه‌های جانوری ایران و جهان که در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت در رده به شدت درخطر انقراض قرار دارد، اخیراً در یکی از مناطق شهرستان میناب مشاهده شد.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مختار بذرافشان، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب، از مشاهده خرس سیاه آسیایی در یکی از مناطق این شهرستان خبر داد.

وی افزود: خرس آسیایی از نظر حفاظتی در ایران پس از یوزپلنگ، رتبه دوم را دارد و یکی از گونه‌های بسیار کمیاب و آسیب‌پذیر به شمار می‌آید.

زیستگاه خرس سیاه آسیایی از جنوب شرق ایران تا شرق آسیا گسترده است. این گونه در سن ۳ سالگی بالغ می‌شود و در اواسط تابستان جفت‌گیری می‌کند. دوران بارداری این حیوان بین ۶ تا ۸ ماه طول می‌کشد. خرس‌ها حیواناتی قلمروطلب هستند و محدوده‌ای را به عنوان قلمرو خود علامت‌گذاری می‌کنند.