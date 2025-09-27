لیگ برتر فوتبال؛ تساوی تیمهای پیکان و چادرملو
دیدار تیمهای پیکان و چادرملو در آخرین بازی هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، با تساوی به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران، امروز (۵ مهر) از ساعت ۱۷:۱۵ تیمهای پیکان و چادرملو اردکان در ورزشگاه شهدای شهرقدس به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه بدون گل مساوی به پایان رسید.
تیم فوتبال پیکان با این تساوی ۷ امتیازی شد و در جایگاه سوم جدول قرار گرفت. چادرملو که همامتیازِ پیکان بود با کسب ۷ امتیاز پشتسر خودروسازان در جایگاه چهارم جای گرفتند.
پیکان تهران صفر - چادرملو اردکان صفر
ترکیب پیکان:
احمد گوهری، منصور باقری، شاهین توکلی، محمدعلی فرامرزی، نیما انتظاری، فرید امیری، افشین صادقی، فراز امامعلی، محسن آذرباد، عرفان جمشیدی و کسری طاهری
ترکیب چادرملو:
ادسون ماردن، سعید محمدی فر، علیرضا آرتا، علی خدادادی، رضا محمودآبادی، سگندو، ویکتور ماتیوس، محمد طاها فراهانی، علیرضا صفری، رضا دهقان و رنی هرنان