استاندار در جلسه شورای معادن تاکید کرد که معادن باید برای مردم محلی سودمند باشند و آسیب‌های زیست‌محیطی و جاده‌ای را کاهش دهند، لذا مصوب شد در مناطق گردشگری مجوز معدن صادر نشود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، محمد نوذری در بیستمین جلسه شورای معادن استان تاکید کرد: "باید ساز و کاری اندیشیده شود و میزان بار مشخص شود؛ اضافه بار خودروهای حمل و نقل جاده‌ها را تخریب می‌کند."

وی همچنین افزود: "معادن برای محلی ها باید سود داشته باشد. آسیب‌های معدن به محلی ها می‌رسد از گرد و غبار تا آسیب به جاده‌ها." در همین راستا، مصوب شد که "مناطق هدف گردشگری مجوز معدن صادر نشود" و "مجوز و پروانه بهره‌برداری معادن بر اساس نیاز استان صادر شود."

عباسپور نماینده بویین زهرا نیز با اشاره به ورود معادن به زمین‌های کشاورزی و گرد ناشی از آن بر صیفی‌جات، خواستار رسیدگی به این مسئله شد.

وی همچنین بر لزوم ایجاد ارزش افزوده و اشتغالزایی در معادن تاکید کرد و پیشنهاد داد که مجوز اکتشاف را دهیاری‌ها و شهرداری‌ها بدهند تا درآمد حاصله صرف انتفاع عمومی شود.

رستمی مدیرکل صمت استان نیز ضمن تایید اضافه بار، خبر از اجباری شدن بارنامه و هوشمندسازی معادن برای جلوگیری از تخریب جاده‌ها داد و اشاره کرد که استان در تعداد معادن رتبه ۱۵ و در درصد فعال بودن رتبه ۵ کشور را دارد و حدود ۳۰ هزار شغل وابسته به معادن است.