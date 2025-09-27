به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور با بیان اینکه واکسیناسیون سگ‌های صاحبدار از مهمترین راه‌های پیشگیری است، اعلام کرد: در شش ماهه اول امسال حدود ۸۰۰۰ قلاده سگ در نیشابور علیه این بیماری واکسینه شده اند.

دکتر علی سلیمانی افزود: به مناسبت شش مهر ،روز جهانی هاری، خدمات واکسیناسیون رایگان حیوانات خانگی در محل شبکه دامپزشکی و مراکز تابعه ارائه خواهد شد.

رئیس شبکه دامپزشکی نیشابور هاری را یک بیماری ویروسی کشنده و مشترک بین انسان و حیوان توصیف کرد که درمان ندارد و در صورت حیوان گزیدگی، فرد مصدوم باید بلافاصله برای دریافت خدمات پیشگیری و درمانی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه کند.