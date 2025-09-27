پخش زنده
یادواره شهدای روستاهای بخش خلیفان درمسجد روستای بیطاس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ فرمانده حوزه مقاومت بسیج نبی اکرم عبدالله کرده گفت: یادواره شهدای روستاهای بخش خلیفان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تجلیل از صبر و استقامت خانوادههای معظم شهدا در مسجد روستای بیطاس برگزار شد.
طاهر عزیزی، در این مراسم بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمانهای والای آنان تأکید کرد.
مسئول دفترنمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد هم در این آیین گفت: به برکت خون شهیدان امروز گفتمان انقلاب اسلامی بر دنیای غرب پیروز شده است.
حجت الاسلام محسن حمزه صحیحی افزود: امروز گفتمان انقلاب اسلامی با این عظمت و قدرت در دنیا منتشر شده و طرفداران فراوانی را به خود جذب کرده است.
حجت الاسلام حمزه صحیحی تصریح کرد: امروز این راهپیماییهایی که علیه رژیم صهیونسیتی در دانشگاههای معتبر و تجمعات ضد صهیونیستی مردمی که در دنیا انجام میگیرد به برکت انقلاب اسلامی است.
برگزاری نمایشگاه عکس و کتاب دفاع مقدس و توزیع بستههای نوشت افزار بین دانش آموزان، از دیگر برنامههای یادواره شهدا در روستای بیطاس بود.