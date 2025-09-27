پخش زنده
امروز: -
جمعی از کارکنان تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد خون اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسئول شعبه تربیت و آموزش تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به منظورترویج فرهنگ ایثار و شهادت، جمعی از کارکنان تیپ ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در اقدامی خداپسندانه مقداری از خون خود را برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کردند.
حجت الاسلام علی مجتهدی افزود: پاسداری از ارزشهای دفاع مقدس تنها در میدان نبرد خلاصه نمیشود، بلکه در صحنههای مختلف اجتماعی هم ادامه دارد.
صلاح الدین حاجی زاده، رئیس اداره انتقال خون مهاباد هم گفت: پایگاه انتقال خون مهاباد، تأمین کننده خون مورد نیاز مراکز بیمارستانی شهرهای جنوب آذربایجانغربی بوده و به منظور تأمین خون مورد نیاز در طول روز آماده دریافت خون از مراجعه کنندگان است.