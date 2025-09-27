رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از تکمیل پروژه بزرگراه و پایانه مرزی جدید آستارا خبر داد که با اتصال به خط ریلی، این منطقه را به قطب لجستیکی مهمی برای ترانزیت کالا تبدیل خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا اکبری، در بازدید از پروژه بزرگراه آستارا – آستارا اعلام کرد که این مرز جدید، در آینده‌ای نزدیک به مرکزی لجستیکی برای حمل‌ونقل کالاهای تجاری میان ایران و آذربایجان تبدیل خواهد شد. این پروژه که شامل ۱۴۰۰ متر بزرگراه و پایانه مرزی نوین است، در مراحل پایانی قرار دارد.

به گفته اکبری، زمین مورد نیاز برای ساخت پایانه جدید مرزی آماده‌سازی شده و طرح نهایی آن نیز تکمیل شده است. با آغاز عملیات ساخت ساختمان‌ها و مستحدثات داخلی پایانه، تمامی تردد کامیون‌های سنگین از داخل شهر آستارا به این پایانه مدرن منتقل می‌شود که این امر به کاهش مشکلات ترافیکی و افزایش کارایی مرزی کمک شایانی خواهد کرد.

رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأکید کرد که موقعیت استراتژیک این مرز در کنار خط ریلی، پتانسیل آن را برای تبدیل شدن به یک هاب لجستیکی قوی برای ترانزیت کالا دوچندان می‌کند و مشکلات مرزهای قدیمی دو کشور را به حداقل می‌رساند.