به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، با حضور سردار دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اهواز بهره برداری از ۲۸۸ واحد مسکونی و کلنگ‌زنی سه هزار واحد مسکونی جدید ویژه کارکنان سپاه در استان آغاز شد.

سرهنگ پاسدار مصطفی مجدی نسب، مسئول مرکز خدمات کارکنان سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: این پروژه‌ها در قالب طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تأمین مسکن نیرو‌های سپاهی به مرحله اجرا درآمده است.

وی با اشاره به کلنگ زنی سه هزار واحد مسکونی جدید در استان نیز افزود: این اقدام بزرگ گام مهمی در راستای بهبود معیشت و رفاه جامعه کارکنان سپاه است.