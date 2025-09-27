به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سی و یکمین دوره لیگ دسته یک تکواندو ایران، جام نقش جهان، گرامیداشت علی اصغر حسینی مهران، شهید شاخص ورزش کشورمان با حضور ۱۳ تیم و ۱۰۰ تکواندوکار آزاد امروز شنبه پنجم مهر در سالن خانه تکواندو آغاز شد.

نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، باشگاه فرهنگی ورزشی تشریفات، زنده یاد محمدرضا بابادی، ستاره‌ساز، هیئت تکواندو استان سیستان و بلوچستان، باشگاه فرهنگی ورزشی میهن، هیئت تکواندو استان ایلام، هلدینگ بناساز فرمانیه، پایگاه قهرمانی، دانشگاه آزاد، یوسف و سینوس، تیم‌های حاضر در قدیمی‌ترین لیگ تکواندو ایران هستند که در مدت چهار هفته و به شیوه جایزه بزرگ (گرندپری) به رقابت خواهند پرداخت.

در روز نخست، تکواندوکاران اوزان فرد به مصاف هم رفتند که در سه وزن تکواندوکاران دو تیم میهن و نیروی زمینی ارتش به دیدار نهایی راه یافته و این میهنی‌ها بودند که صاحب برتری شده و گام نخست را محکم برداشتند.

در وزن ۵۴- کیلوگرم، امید رحیمی از میهن روی سکوی نخست ایستاد. آرین آرش از نیروی زمینی دوم شد. ابوالفضل طلوعی از تیم زنده یاد بابادی و محمد شایان (بازیکن آزاد) هم روی سکوی سوم ایستادند.

سینا رستاد از ستاره ساز در مبارزه پایانی وزن ۶۳- کیلوگرم برابر محمد طا‌ها زمردی فرد از تیم زنده یاد بابادی صاحب برتری شد و طلا گرفت. زمردی نشان نقره را از آن خود کرد و مدال برنز مشترک هم به محمد طا‌ها آذرپیرا و امیرمحمد مبارکی از نیروی زمینی تعلق گرفت.

مبارزه نهایی وزن ۷۴- کیلوگرم را مهدی بیات از میهن و محمدرضا میرزایی از نیروی زمینی برگزار کردند و در نهایت این بیات بود که پیروز شد و طلا گرفت. میرزایی نقره گرفت و مانی جمشیدپور از ستاره ساز و مهدی کاووسی از میهن هم برنز گرفتند.

در وزن ۸۷- کیلوگرم، محمد علیزاده از میهن در مبارزه نهایی امیر رضا رحمانی زاده از نیروی زمینی ارتش را شکست داد و طلا گرفت. رحمانی زاده در جای دوم ایستاد و مدال برنز مشترک به امیر علی پروینی از نیروی زمینی و امیر علی محمدی از مناطق نفت خیز تعلق گرفت.