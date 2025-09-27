پخش زنده
وزرای امور خارجه عضو سازمان بریکس، تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هستهای ایران را محکوم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجلاس وزرای گروه بریکس در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، به ریاست وزیر امور خارجه هند برگزار شد.
در بیانیه پایانی این نشست، حملات نظامی ژوئن ۲۰۲۵ علیه ایران بهعنوان نقض حقوق بینالملل و منشور ملل متحد محکوم شده است.
اجلاس وزرای بریکس با حضور وزرای خارجه و مقامات ارشد کشورهای عضو بریکس روز جمعه ۴ مهر در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد و بیانیهای حاوی اولویتها و ملاحظات اعضای گروه را به تصویب رساند.
ضرورت صیانت از چند جانبهگرایی و حاکمیت قانون در روابط بینالملل از جمله مصوبات این اجلاس بود.