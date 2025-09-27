به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، روابط عمومی شرکت گاز اعلام کرد¡جهت تعمیرات شبکه گاز رسانی در شهرستان گچساران گاز روستا‌های کمبل، هشت پیمان، پشه کان، آبشرین، باباکلان، آشپزخانه دشت بلوط، تلمبه خانه نفت، CNG بیعتیو CNG کریمیان از توابع شهرستان گچساران روز یکشنبه مورخه۱۴۰۴/۰۷/۰۶ از ساعت ۸:۰۰ صبح به مدت ۱۰ساعت در صورت مساعد بودن هوا قطع خواهد شد؛

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده در طول مدت قطع گاز از دستکاری تجهیزات گازرسانی خودداری شود و ضمن پیش بینی تمهیدات لازم شیر گاز بعد از کنتور خود را بسته نگه دارند و تا وصل مجدد گاز توسط مامورین این شرکت از دستکاری سیستم‌های خود خودداری فرمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن ۱۹۴ تماس حاصل فرمایند.