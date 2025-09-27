آغاز اردوی منتخبین دو و میدانی برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی
سومین مرحله اردوی آمادهسازی منتخبین دو و میدانی ایران برای حضور در بازیهای کشورهای اسلامی از امروز در تهران آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مرحله سوم اردوی آمادهسازی منتخبین دو و میدانی ایران برای حضور در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض از امروز (۵ مهر) در کمپ تیمهای ملی دو و میدانی آغاز شد.
زهرا عرب رستمی، فاطمه محیطیزاده، صبا خراسانی، مهسا میرزا طبیبی (تهران)، حمیده اسماعیلنژاد (خراسان رضوی)، زهرا زارعی (کرمان)، زهرا نجفی (لرستان)، محلا محروقی (فارس)، الهام سادات هاشمی (مازندران)، ملیکا نوروزی (البرز)، ریحانه مبینی (اصفهان) بانوان دعوت شده در این مرحله از اردو هستند.
علی امیریان (سیستان و بلوچستان)، محمدرضا طیبی (مازندران)، ارسلان حمیدی (اصفهان)، علی فتحی گنجی (لرستان) و مهدی پیرجهان (آذربایجان شرقی) آقایان حاضر در اردو هستند.
امیر الوند (گلستان)، زهرا نبی زاده، مهدی زمانی (تهران)، حسن بادپی، مجتبی رسولیان (اصفهان) نیز بعنوان مربی همراه ورزشکاران حضور دارند.
ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، ۱۶ تا ۳۰ آبان به میزبانی عربستان سعودی در ریاض برگزار میشود.