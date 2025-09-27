فرمانده سپاه الغدیر استان یزد: نیرو‌های مسلح انگشت به ماشه و آماده هستند تا پاسخ شدیدتری به خطای محاسباتی آمریکای جنایتکار و دشمن صهیونیستی بدهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار علی غلامی با حضور در استودیو خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: جمهوری اسلامی در جنگ هشت ساله برابر ۶۰ کشور حامی صدام جنایتکار ایستاد و رزمندگان با جهاد و ایثار و از خودگذشتی اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ما به دست دشمن بیفتد.

وی افزود: تقویت آمادگی رزم از اصول اولیه ما به شمار می‌آید، اما چون سپاه در همه عرصه‌ها فعالیت دارد، بخش امیدآفرینی و محرومیت زدایی را پیگیری می‌کنیم.

فرمانده سپاه الغدیر استان ادامه داد: دشمن عملیات روانی را در راستای مکانیسم ماشه به راه انداخته تا روح و روان مردم را به هم بریزد. آنان می‌خواهند اثر روانی بر جامعه گذاشته و مردم دچار شوک شوند و دست از انقلاب بردارند.

وی اظهار داشت: این در حالی است که تحریم‌ها آمریکا به مراتب بیشتر از تحریم‌های سازمان ملل است. مردم با بصیرتی که از خود به نمایش می‌گذارند دشمن را در این جنگ هم ناکام می‌گذارند.

غلامی تصریح کرد: نیرو‌های مسلح در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند حتی اگر فرماندهان بزرگ و دانشمندان ما شهید شوند از لحظات اولیه پاسخ کوبنده‌ای به دشمن می‌دهند.