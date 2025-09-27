معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اعلام کرد: ۴۳۲ واحد مسکونی از پروژه نیک ایرانیان تا پایان آبان ماه تحویل داده می شود؛ تکمیل فازهای بعدی منوط به جذب سرمایه.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، زاجکانیها معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان، با اشاره به پروژه ۱۳۹۲ واحدی نیک ایرانیان که قرارداد اجرای آن از اسفند ۱۴۰۱ با مدت زمان ۲۴ ماه منعقد شده است، اعلام کرد: علی‌رغم مشکلات ناشی از عدم تامین مالی به موقع، به ویژه در بخش تسهیلات بانکی از سوی بانک مسکن، فاز اول این پروژه شامل ۴۳۲ واحد تا پایان آبان ماه به متقاضیان تحویل خواهد شد.

وی با بیان اینکه عدم پرداخت به موقع تسهیلات بانکی توسط بانک مسکن در دوره‌ای ۷ ماهه، روند اجرایی پروژه‌ها را کند کرده بود، توضیح داد: برای مدیریت بهتر، پروژه به چهار فاز تقسیم شده است. فاز اول با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۳%، انتخاب واحد توسط متقاضیان انجام شده و در آستانه تحویل قرار دارد.

این مقام مسئول، منابع مالی پروژه را شامل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی دانست و از پیگیری‌ها برای افزایش سقف تسهیلات از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان خبر داد. همچنین هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تامین زیرساخت‌های آب، برق و گاز در فاز اول و سایر فازها در دست اقدام است.

او با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی فاز دوم، ابراز امیدواری کرد: انتخاب واحد این فاز نیز از ماه جاری آغاز شود. وضعیت فازهای سوم و چهارم نیز به تامین مالی و همراهی متقاضیان بستگی دارد.

معاون مسکن و ساختمان در پاسخ به نگرانی‌ها در خصوص افزایش هزینه‌ها، بیان کرد: تسهیلات بانکی بخشی از این افزایش را جبران خواهد کرد و پیگیری‌هایی برای تسهیلات مجزا برای دهک‌های پایین و همچنین متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی در جریان است.

وی در خصوص تأخیرهای مکرر پیمانکار، تاکید کرد: قراردادها شامل مواردی برای رسیدگی به تخلفات و جرایم پیمانکاران است که در انتهای پروژه و پس از بررسی صورت وضعیت‌ها اعمال خواهد شد.

زاجکانیها گفت: در صورت تامین منابع مالی، کل پروژه نیک ایرانیان تا تابستان سال آینده تکمیل و تحویل خواهد شد، اما اولویت بر تحویل واحدهای تکمیل وجه شده است تا حقوق متقاضیان حفظ شود.