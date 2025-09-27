روستای فردو که در ۶۰ کیلومتری شهر قم واقع شده با تقدیم ۱۱۴ شهید در دوران دفاع مقدس به نسبت جمعیت، بیشترین شهید را در بین روستا‌های کشور تقدیم انقلاب اسلامی کرده و به دلیل بزرگداشت یاد و نام شهدا و ایثارگران این روستا، نام یکی از مهمترین مراکز هسته‌ای، فردو گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، روستای فردو که در ۶۰ کیلومتری قم واقع شده با تقدیم ۱۱۴ شهید در دوران دفاع مقدس به نسبت جمعیت، بیشترین شهید را در بین روستا‌های کشور تقدیم انقلاب اسلامی کرده و به دلیل بزرگداشت یاد و نام شهدا و ایثارگران این روستا، نام یکی از مهمترین مراکز هسته‌ای، فردو گذاشته شده است.

این روستا در طول دوران هشت سال دفاع مقدس شاهد اعزام پرشور جوانان فردویی به جبهه بوده است و بیشتر خانواده‌ها با شوق فرزندان برومند خود را برای دفاع از اسلام و ایران راهی میدان نبرد می‌کردند.

رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای نیز در دوران ریاست جمهوری خود در سال ۱۳۶۵ در روستای فردو حضور یافتند.

بعد از دوران هشت سال دفاع مقدس نیز مردم فردو همچنان در راه آرمان‌های نظام اسلامی استوارند و با تقدیم ۱۱ شهید در راه امنیت و دفاع از حرم، هم اینک شمار شهدای فردو به ۱۲۵ شهید رسیده است.