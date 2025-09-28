به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گیلان؛ استاندار گیلان در نهمین نشست رفع موانع تولید استان با بیان اینکه واحد‌های صنعتی و تولیدی در استان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که این جلسات به شناخت و حل این مشکلات کمک می کند.

هادی حق شناس با اشاره به اینکه باید برای حل مشکلات کسانی که در این شرایط در حال تولید و افزایش توان اقتصادی کشور هستند تلاش کنیم گفت:برای ادامه دادن روند تولید باید حل مشکلات واحد‌های تولیدی در اولویت باشد.

استاندار گیلان همچنین درباره سوخت‌هایی که به خاطر ناترازی انرژی و کمبود سوخت بعضی از شرکت‌ها و کارخانه‌ها خریداری کردند گفت: این سوخت‌ها باید اول مبدا و مقصد مصرفشان مشخص شود تا ناخواسته به عنوان سوخت قاچاق مصادره نشود.

در نشست رفع موانع تولید سه مشکل در بخش‌های خدماتی، دارویی و صنعتی بررسی و برای حل مشکلاتشان دستور صادر شد.