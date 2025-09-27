پخش زنده
دبیر انجمن کشتیرانی، با اشاره به مکانیزم ماشه (اسنپبک) تأکید کرد که این تحریمها تغییر تازهای برای ایران ایجاد نمیکنند، اما هزینه تبادل کالا در کشور افزایش یافته است.
مسعود پلمه، درگفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما توضیح داد که این هزینهها به دلیل اقتصاد دولتی و مداخلات بیش از ۲۴ سازمان در امور لجستیکی تا ۲۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی شده است.
وی افزود که تحریمها شامل محدودیت ناوگان ایرانی، بازرسی کشتیها و محدودیت خدمات بندری هستند، اما ایران با دیپلماسی اقتصادی و راهکارهای جایگزین توانسته جریان تجارت را حفظ کند.
دبیر انجمن کشتیرانی بر ضرورت اعتماد دولت به بخش خصوصی، تسریع اتصال ریلی به بندر چابهار و ایجاد مدیریت واحد برای لجستیک ملی تأکید کرد و گفت که شرکتهای کوچک و متوسط کشتیرانی به دلیل انعطافپذیری، تابآوری کشور در برابر تحریمها را افزایش میدهند.