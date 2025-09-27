پخش زنده
گروه سایبری حنظله اعلام کرد: با موفقیت به سامانههای امنیتی شرکت Spacecom (شرکت ارتباطات فضایی) که اپراتور شبکه حیاتی ماهوارهای AMOS است نفوذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، گروه سایبری حنظله در اطلاعیه ای اعلام کرد: ما با موفقیت به سامانههای امنیتی شرکت Spacecom (شرکت ارتباطات فضایی) که اپراتور شبکه حیاتی ماهوارهای AMOS است نفوذ کردهایم. هر قطعه اطلاعات حساس، از جمله دادههای نظامی، دولتی و امنیتی که در زیرساخت آنها منتقل و ذخیره میشود، اکنون بهطور کامل در اختیار ماست.
ماهوارههای AMOSِ Spacecom مجموعهای از وظایف را انجام میدهند، از جمله ارتباطات راهبردی برای نهادهای نظامی و دولتها در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و آسیا. این ماهوارهها در باندهای فرکانسی C، Ku و Ka عمل میکنند و کانالهای بسیار امنی برای انتقال داده فراهم میآورند که برای عملیات دفاعی، جمعآوری اطلاعات و ارتباطات فرماندهی و کنترل امن ضروریاند.
شبکه AMOS ستون فقرات ارتباطات تاکتیکی نظامی، نیروهای واکنش سریع و پیوندهای امن در مناطق درگیر است.
ماهوارههای Spacecom صرفاً داراییهای تجاری نیستند؛ آنها برای نیروی نظامی اسقاطیل نقش مهمی ایفا کردهاند و در فراهمسازی ارتباطات امن در جریان درگیریهای حساس مانند جنگ ۱۲ روزه مؤثر بودهاند.
دادههایی که در اختیار داریم شامل ارتباطات بسیار محرمانهای است که در صورت افشاشدن، بهشدت امنیت ملی را بهخطر میاندازد و عملیات دفاعی حیاتی را مختل خواهد کرد.
در این لحظه، تمام ۳۷۹ گیگابایت از دادههای این شرکت — از جمله تمام ۱۹ ایستگاه زمینیاش در ۶ کشور مختلف — در اختیار ماست.
بهعنوان مدرک هک، ما چند هزار مورد از ارتباطات مداری (ماهوارهای) آنها را منتشر میکنیم!
هشداری به ارتش رژیم صهیونیستی: اگر هر گونه تجاوزی را آغاز کنید، گردنتان را خواهیم...